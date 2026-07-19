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    عربي وإقليمي

    الجيش الإيراني يعلن استهداف قاعدتين أميركيتين في الكويت ضمن عملية “الصاعقة”

      أعلن الجيش الإيراني أنه استهدف قاعدتين أميركيتين مهمتين في الكويت، في إطار المرحلة السادسة عشرة من عملية “الصاعقة”، وذلك ردًا على “اعتداءات العدو المتكررة، ومقتل المواطنين، والهجمات على الجسور والبنى التحتية والمناطق المدنية”.

      وقال الجيش، في بيان، إنه نفذ هجمات مكثفة بطائرات مسيّرة انتحارية استهدفت مخزن ذخيرة تابعًا للجيش الأميركي في معسكر العديري، إضافة إلى رادار “باتريوت” والرادار الجوي في قاعدة علي السالم الجوية بالكويت.

      وأوضح أن معسكر العديري يُعد من القواعد المهمة للجيش الأميركي في المنطقة، ويقع على بعد 104 كيلومترات من حدود إيران، كما يمثل أحد المراكز الرئيسية لدعم القوات الأميركية وإعادة تنظيمها، معتبرًا أن تعطيل عمله من شأنه أن يؤثر بشكل ملحوظ في عمليات الإسناد العسكري الأميركية في المنطقة.

      وأشار إلى أن قاعدة علي السالم الجوية تُعد المركز الرئيسي للنقل الجوي وبوابة دخول القوات العسكرية إلى منطقة غرب آسيا، وتؤدي دورًا محوريًا في الاستراتيجية العسكرية واللوجستية للجيش الأميركي في المنطقة.

      المصدر: موقع العهد

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