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   4 صفر 1448   
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    الجيش الإيراني: استهدفنا مستودع ذخيرة الجيش الأمريكي في معسكر العديري وكذلك حظائر المعدات والأفراد التابعة لها في قاعدة علي السالم بالكويت بهجمات بالطائرات المسيّرة

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