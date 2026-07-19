الجيش الإيراني: استهدفنا مستودع ذخيرة الجيش الأمريكي في معسكر العديري وكذلك حظائر المعدات والأفراد التابعة لها في قاعدة علي السالم بالكويت بهجمات بالطائرات المسيّرة