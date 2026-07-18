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   3 صفر 1448   
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    لبنان

    بلدية برج رحّال تواصل ضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين

      أعلنت بلدية برج رحّال، في بيان، مواصلتها متابعة المخالفات اليومية واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، انطلاقاً من مسؤوليتها في الحفاظ على السلامة العامة والنظام.

      وأشارت إلى أنه “خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، جرى تنظيم محاضر ضبط بحق عدد من المخالفين، ومصادرة دراجات نارية”.

      وناشدت البلدية أولياء الأمور متابعة أبنائهم وتوعيتهم بضرورة الالتزام بالقوانين والأنظمة، حفاظاً على سلامتهم وسلامة الجميع.

      وأكدت أنها “لن تتهاون مع أي مخالفة تمس السلامة العامة أو تتعدى على النظام العام”، مشددة على أنها “ستواصل تطبيق القانون على الجميع من دون استثناء، وآملة من المواطنين التعاون لما فيه مصلحة البلدة وأهلها”.

      المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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