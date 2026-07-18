أسعار الواردات إلى أميركا تسجل ارتفاعاً مفاجئاً



أفاد مكتب إحصاءات العمل، بأن تكلفة السلع المستوردة إلى الولايات المتحدة سجلت ارتفاعاً غير متوقع في شهر حزيران/يونيو، حيث شهدت أسعار السلع القادمة من الصين أكبر زيادة شهرية لها منذ أكثر من 18 عاماً.



وارتفعت أسعار الواردات بنسبة 0.3% خلال الشهر، إذ طغت الزيادات في قطاعات أخرى على الانخفاض في أسعار الطاقة. وعلى أساس سنوي، قفزت الأسعار بنسبة 7.1%، مسجلةً بذلك أكبر ارتفاع لها منذ اب/أغسطس 2022؛ في حين كان الاقتصاديون الذين استطلعت آراءهم مؤسسة داو جونز يتوقعون انخفاضاً بنسبة 0.8% في شهر حزيران/يونيو.



وأشار التقرير إلى أن التوسع في تقنيات الذكاء الاصطناعي قد يكون له تأثير على الأسعار، حيث ارتفعت تكاليف أجهزة الكمبيوتر والمعدات الملحقة وأشباه الموصلات.



وإلى جانب تلك القطاعات، ذكر مكتب إحصاءات العمل أن الآلات الصناعية وآلات الخدمات ساهمت في رفع التكاليف، مما عوض الانخفاض بنسبة 0.4% في أسعار الوقود ومواد التشحيم؛ علماً بأن هذه الفئة كانت قد سجلت قفزة بنسبة 12.6% في شهر ايار/مايو.



دور الصين



كما لعبت الصين دوراً في هذا المشهد، إذ ارتفعت أسعار الواردات منها بنسبة 0.9%، وهي أكبر زيادة شهرية منذ كانون الثاني/يناير 2008- مما قد يعكس تأثيرات الرسوم الجمركية.



وبلغت نسبة الارتفاع السنوي 1.3%، وهي أكبر زيادة سنوية منذ الفترة الممتدة بين تشرين الثاني/نوفمبر 2021 وتشرين الثاني/نوفمبر 2022.



وفي المقابل، انخفضت أسعار الصادرات المتجهة إلى الصين بنسبة 0.2% في حزيران/يونيو، لكنها سجلت ارتفاعاً سنوياً بنسبة 7.4%، وهي أكبر زيادة من نوعها منذ اب/أغسطس 2022.

المصدر: cnbc arabia