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    وكالة تسنيم: دوي انفجارين إثر هجوم أمريكي استهدف مناطق في مدينتي لار وداراب بمحافظة فارس جنوبي إيران

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