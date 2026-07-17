الجمعة   
   17 07 2026   
   2 صفر 1448   
   بيروت 23:22
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    قوات الاحتلال الاسرائيلي تقتحم بلدة تقوع جنوب شرق مدينة بيت لحم بالضفة المحتلة

      مواضيع ذات صلة

      ‏فيديو | اصابة طائرة مسيّرة ايرانية لناقلة نفط مخالفة في مضيق هرمز

      ‏فيديو | اصابة طائرة مسيّرة ايرانية لناقلة نفط مخالفة في مضيق هرمز

      عراقجي: لن يذهب دم الشهداء سدى

      عراقجي: لن يذهب دم الشهداء سدى

      عراقجي: إيران وطننا من الجنوب إلى الشمال ومن الشرق إلى الغرب وسندافع عن كل شبر من أرضنا حتى آخر نفس

      عراقجي: إيران وطننا من الجنوب إلى الشمال ومن الشرق إلى الغرب وسندافع عن كل شبر من أرضنا حتى آخر نفس