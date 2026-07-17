العلاقات الإعلامية في حزب الله: نؤكد أن ما ورد في هذا الشأن غير صحيح جملةً وتفصيلًا، كما نؤكد أن مواقف حزب الله العلنية أو التي تطرح في الجلسات الخاصة، واحدة وثابتة في جميع القضايا