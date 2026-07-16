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    “المناطق الأمنية”.. غطاء لاحتلال الجنوب وتمهيد للاستيطان مقابل تنازلات لبنانية في المفاوضات

    المصدر: موقع المنار

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