إصابة طفل واعتقالات خلال اقتحامات إسرائيلية في الضفة وخطط استيطانية جديدة

أُصيب طفل فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في صدره خلال اقتحام بلدة بني نعيم شرق الخليل فجر اليوم الخميس، فيما واصلت قوات الاحتلال عمليات المداهمة والتفتيش واحتجاز المواطنين والتحقيق معهم ميدانياً.

كما اعتقلت قوات الاحتلال ثمانية فلسطينيين خلال حملات اقتحام في مناطق متفرقة، بينهم ثلاثة من مخيم عايدة في بيت لحم وخمسة من قريتين في محافظة قلقيلية، بالتزامن مع اقتحام قرية حجة شرق قلقيلية ونصب حاجز عسكري لتدقيق هويات المواطنين.

وفي سياق سياسة توسيع الاستيطان، صادقت حكومة الاحتلال على خطة متعددة السنوات بقيمة مليار و75 مليون شيكل، تتضمن تعزيز البنى التحتية للنقل والأمن في مستوطنات الضفة الغربية وإقامة مستوطنات جديدة في نقاط استراتيجية.

ومن الضفة الغربية المحتلة، يطلعنا مراسلنا ديب حوراني على آخر التطورات.