4 شهداء بتجدد عدوان الاحتلال على غزة

استشهد أربعة مواطنين، الخميس، جراء تجدد عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي على أرجاء متفرقة من قطاع غزة، مع استمرار خروقات وقف إطلاق النار.

قصف مربع سكني وتدمير عدة منازل في منطقة الحساينة غرب النصيرات وسط قطاع #غزة pic.twitter.com/F6mEluXo2b — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) July 15, 2026

وأفاد مصدر طبي، باستشهاد المواطن نهاد رياض عروقي، وإصابة آخرين، صباح الخميس، إثر استهداف طائرات الاحتلال خيمة نازحين في منطقة الميناء غربي مدينة غزة.

إلى ذلك، أفاد مصدر محلي باستشهادالمواطن إبراهيم رضوان خطاب جرّاء قصف مدفعي إسرائيلي استهدف محيط مفترق دولة جنوبي حيّ الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة، بالتزامن مع توغل لدبابات الاحتلال في شارع السكة شرقي الحي.

كما أطلقت طائرة مروحية إسرائيلية النار باتجاه المناطق الشرقية لمدينة غزة.

وأعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني تسجيل خمس إصابات جراء قصف إسرائيلي في حي الزيتون.

إلى ذلك، استشهد المواطنان محمد عاهد الريفي وسهيل صلاح اهديبي، وأصيب آخرون جرّاء قصف إسرائيلي استهدف محيط مفترق السنافور بحيّ التفاح شمال شرقي مدينة غزة

كما أصيب عدد من المواطنين جراء استهداف طائرات الاحتلال منزلًا في منطقة البركة بمدينة دير البلح، ومنزلا آخر غربي مخيم النصيرات، بالتزامن مع غارة إسرائيلية على المنطقة.

وشنت طائرات الاحتلال غارة على مخيم البريج، فيما استهدفت مدفعية الاحتلال شمالي مخيم البريج وشرقي مخيم المغازي، وأطلقت قوات الاحتلال قنابل دخانية شرق منطقة أبو العجين شرقي دير البلح.

وقصفت مدفعية الاحتلال بلدة القرارة شمالي مدينة خان يونس، كما قصفت محيط شارع صلاح الدين شرقي مدينة حمد شمالي المدينة.

وتوغلت آليات الاحتلال في محيط مدرسة أبو تمام ببلدة بيت لاهيا شمالي غزة.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، عبر القصف الجوي والمدفعي تجاه أماكن النازحين، إلى جانب عمليات النسف والتدمير داخل ما يعرف بالخط الأصفر، مع الاستمرار في القيود على حركة البضائع والمساعدات والسفر.

ووفق بيانات وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفع عدد الشهداء منذ بدء وقف إطلاق النار في 10 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي إلى 1127 شهداء، إضافة إلى 3616 مصابا، إلى جانب تسجيل 800 حالة انتشال.

كما بلغت الحصيلة الإجمالية للعدوان منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 نحو 73,250 شهداء و173,727 إصابة، في مؤشر على الكلفة البشرية الثقيلة لعدوان الاحتلال المستمر على القطاع.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام