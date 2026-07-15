الجيش اللبناني نعى الجندي الشهيد باتريك أنترانيك بيكاريان الذي قتله العدو الاسرائيلي

نعت قيادة الجيش اللبناني في بيان لها الاربعاء “الشهيد باتريك أنترانيك بيكاريان الذي فُقد الاتصال به بتاريخ 19 /4 /2026 وتبيّن في ما بعد أنه استشهد نتيجة استهدافه داخل سيارته من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي التي احتجزت جثمانه، وجرى تسلّمه من اللّجنة الدولية للصليب الأحمر بتاريخ 15 /7 /2026”.

وتابع البيان “في ما يلي نبذة عن حياة الشهيد:

من مواليد 16 /11/ 2002 الميدان الشرقي – زحلة.

تطوع في الجيش بصفة جندي متمرن بتاريخ 7 /3 /2024.

حائز تهنئة العماد قائد الجيش عدة مرات.

الوضع العائلي: عازب”.

واضاف البيان “يُنقل الجثمان يوم الخميس بتاريخ 2026/7/16 الساعة 11.00 من أمام المستشفى العسكري المركزي إلى كنيسة القديس غريغوريوس المنوِّر – زحلة (حي الميدان)، حيث يُقام المأتم الساعة 15.00″، وتابع “تُقبل التعازي قبل الدفن ابتداءً من الساعة 10.00 وبعده لغاية الساعة 19.00 في الكنيسة المذكورة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام