وقفة لطالبات الأكاديمية العليا للقرآن الكريم تأييدا لبيان القوات المسلحة

نظمت الأكاديمية العليا للقرآن الكريم، فرع الطالبات بالأمانة، وقفة احتجاجية للطالبات، رفضا للعدوان السعودي على مطار صنعاء الدولي، ودعما للقوات المسلحة في الرد على هذا العدوان السعودي، وشكرا لموقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية في كسر الحصار على الشعب اليمني.

وفي إطار النفير العام، دعا بيان الوقفات الطلابية لحرائر اليمن الجميع إلى الإنفاق في سبيل الله، وإلى استمرار الوقفات القبلية المسلحة، والتحرك إلى دورات التعبئة العامة العسكرية، وتعزيز الثقة بالله وبنصره وتأييده للقوات المسلحة اليمنية.

الطالبات ومن موقعهن الأكاديمي يؤكدن على مواقف الثبات في إطار محور الجهاد والمقاومة ودعم قضايا الأمة. وهتفن بالشكر للجمهورية الإسلامية الإيرانية على موقفها الإنساني المشرف مع اليمن، (من يمن الإيمان إلى شعب إيران)، وأكدن إنها معركة التحرر وانتزاع الحقوق المشروعة لشعبنا، واستعدت لها القبائل اليمانية واستنفرت كما هو حال شعبها، وما أخذ بالقوة لن يعاد إلا بالقوة.

كما أعلنت الوقفات النسائية في بياناتها بكل وضوح رفضها المطلق لهذا الحصار الظالم واستنكارها الشديد للعدوان السعودي الجبان على مطار صنعاء مؤكدة تفويضها الكامل لقيادتها الحكيمة بالمضي قدمًا في كسر الحصار عن شعبنا العزيز.

وأضافت المنسقة الميدانية في الهيئة الثقافية النسائية العامة، الاستاذة فاطمة أن الهيئة تقيم هذا التفاعل النسوي بأنه كبير، ويعبر عن مستوى وعي عالي لدى المرأة اليمنية وأنه استجابة لله سبحانه وتعالى.

وأكدت أن الزخم من الأنشطة، ومن التفاعل مع في هذه المرحلة مع الأحداث، يعتبر نصر من الله سبحانه وتعالى ونصر لدينه، ويدل على أن وعي المرأة الذي قد تنامى منذ بداية العدوان إلى هذه المرحلة، من تصعيد إلى تصعيد.

وبينت المنسقة الميدانية أن هذا يعتبر إعلان جهوزية في كل المجالات، ليس فقط في الجانب الثقافي، وليس في الجانب الاجتماعي أو في الجانب التربوي، وإنما الجهوزية هي تكون في كل المجالات، لأن الصراع صراع حضاري. كما قال السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي يتطلب مننا الإعداد الإيماني، الإعداد المادي.

المصدر: المسيرة نت