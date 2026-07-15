الشيخ علي الخطيب: أي اتفاق لا يضمن الانسحاب والسيادة مرفوض

أكد نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب أن أي اتفاق لا يضمن انسحاب الاحتلال الإسرائيلي، وعودة الأهالي، وتحرير الأسرى، ويحفظ السيادة اللبنانية، لا يمكن القبول به، مشدداً على أن الدولة مطالبة بحماية شعبها وأرضها.

وجاء كلام الخطيب خلال استقباله السفير الفرنسي في لبنان هيرفي ماغرو في زيارة وداعية، حيث جرى البحث في التطورات الراهنة وآفاق المرحلة المقبلة في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي واعتداءاته.

وانتقد الخطيب أداء لجنة الميكانيزم، معتبراً أنها لم تتمكن من تنفيذ الاتفاق السابق، ما أسهم في الوصول إلى الواقع الحالي، كما حذر من مشروع ما يُسمى بـ”المناطق التجريبية”، معتبراً أنه يكرّس الاحتلال ويوسّع نطاقه.

كما شدد على رفض اتفاق الإطار، معتبراً أنه يمسّ بالسيادة اللبنانية ولا يحظى بإجماع وطني، مؤكداً أن حمل السلاح جاء نتيجة تقاعس الدولة عن القيام بواجبها في حماية الجنوبيين واللبنانيين.

المصدر: موقع المنار