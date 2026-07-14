كاتس يتفاخر بدمار غزة ويعلن نية إقامة بؤر استيطانية في شمال القطاع

تفاخر وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس بالدمار الواسع الذي خلفه العدوان على قطاع غزة، معتبراً أن ما لحق بالقطاع جاء نتيجة “سياسة مدروسة”، وذلك خلال جولة أجراها في شمال غزة.

وقال كاتس، في مقابلة مع القناة 14 الإسرائيلية، إن مشاهد الدمار تمنحه “شعوراً جيداً”، مدعياً أن تدمير المنازل يأتي في إطار ما وصفه بإزالة التهديدات.

وكشف الوزير الإسرائيلي عن نيته إقامة ثلاث بؤر ذات طابع عسكري استيطاني في شمال قطاع غزة، عبر إعادة إنشاء ما يُعرف بـ”نوى ناحال”، وهي مجموعات استيطانية عسكرية استخدمت تاريخياً لإقامة مستوطنات جديدة.

واعتبر كاتس أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز السيطرة الإسرائيلية على المنطقة، فيما رأت وسائل إعلام إسرائيلية أن الإعلان يشكل طرحاً لإقامة وجود يهودي دائم في شمال قطاع غزة.

وتأتي تصريحات كاتس في ظل استمرار الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، حيث أسفرت الاعتداءات المتواصلة، وفق بيانات وزارة الصحة في القطاع، عن سقوط مئات الشهداء والجرحى منذ بدء سريان الاتفاق.

المصدر: قناة 14 الإسرائيلية