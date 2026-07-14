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    عربي وإقليمي

    إنقاذ 23 بحاراً إثر اصطدام سفينتي شحن في مياه بندر عباس

      أعلنت هيئة الموانئ والملاحة البحرية في محافظة هرمزكان جنوبي إيران، إنقاذ 23 بحاراً إثر حادث تصادم بين سفينتي شحن وقع فجر اليوم في المياه الساحلية لمدينة بندر عباس شمال جزيرة قشم.

      وأفاد المكتب الإعلامي للإدارة العامة للموانئ والملاحة البحرية بأن فرق الإنقاذ تمكنت من إخلاء طاقم إحدى السفينتين ونقلهم بنجاح إلى جزيرة قشم، مشيراً إلى أن حالتهم الصحية جيدة.

      ووقع الحادث عند الساعة الثانية فجراً، بعدما اصطدمت ناقلة بضائع صب بإحدى السفن الأخرى أثناء إبحارها في الممر الملاحي، وفق التحقيقات الأولية.

      وعلى الفور، تحركت فرق البحث والإنقاذ البحري بالتنسيق مع مركز البحث والإنقاذ البحري في محافظة هرمزكان، حيث أُرسلت قاطرة وزورق إرشاد إلى موقع الحادث لتقييم الأضرار والسيطرة على الوضع.

      وتواصل الفرق المختصة والخبراء البحريون التحقيق في ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات اللازمة.

      المصدر: قناة العالم

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