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    القوات المسلحة اليمنية: العدو السعودي بقراره الأرعن بالهجوم الظالم على مطار صنعاء يتحمل كامل المسؤولية والعواقب الوخيمة حيال هذا العدوان الذي يخدم العدو الصهيوني الأمريكي وما يترتب عليه من تداعيات

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