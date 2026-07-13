“العفو الدولية”: يجب على الاتحاد الأوروبي أن يستخدم نفوذه لوضع حد لانتهاكات “إسرائيل”

قالت “منظمة العفو الدولية” في بيان لها الاثنين “يستطيع الاتحاد الأوروبي، بل ويجب عليه، أن يستخدم نفوذه المالي لوضع حدٍ لانتهاكات إسرائيل للقانون الدولي”.

ولفت البيان الى ان “إسرائيل تواصل ارتكاب الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة المحتل، واحتلالها غير المشروع لكامل الأرض الفلسطينية المحتلة، وممارستها لنظام الأبارتهايد ضد جميع الفلسطينيين الذين تسيطر على حقوقهم”، وتابع “قد أقرّت الآن قانونًا لعقوبة الإعدام سينطبق عمليًا على الفلسطينيين حصرا”.

واضاف البيان “في لبنان، قتلت إسرائيل وأصابت مئات الأشخاص في موجات منسقة من الضربات، وتسببت بنزوح مئات الآلاف، وقتلت وأصابت عاملين في الرعاية الصحية، وهاجمت مرافق طبية”.

ولفت البيان الى انه “بموجب اتفاقية التجارة الموقعة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، يتعين على إسرائيل احترام التزاماتها تجاه حقوق الإنسان. وقد تبين للاتحاد في يونيو/حزيران 2025 أن إسرائيل انتهكت بند حقوق الإنسان في الاتفاقية، وهناك التزام واضح بتعليق اتفاقية التجارة”.

وتابع البيان “يجب على الدول الأعضاء الـ 27 في الاتحاد الأوروبي أن تقرر الآن ما إذا كانت ستُعلق اتفاقيتها التجارية مع إسرائيل”، واوضح انه “تملك كل من ألمانيا وإيطاليا القدرة على التأثير في القرار من خلال دعم تعليق الاتفاقية”، واضاف “يُعرِّض الاتحاد الأوروبي نفسه الآن لتهمة التواطؤ في الانتهاكات المتواصلة التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعبين الفلسطيني واللبناني”، وأشار الى ان “ملايين الناس حول العالم يطالبوا بأن يتحرك قادتهم لوقف الانتهاكات التي ترتكبها إسرائيل، ولا بد للإنسانية أن تنتصر”.

المصدر: موقع المنار