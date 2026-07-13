رئيس الوفد الوطني اليمني محمد عبدالسلام: أقدم النظام السعودي على قصف مطار صنعاء الدولي بعدد من الغارات في انتهاك فاضح لسيادة الجمهورية اليمنية وخرق كبير لهدنة 2022