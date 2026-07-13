الجماعة الإسلامية أبرقت الى أمير قطر معزية بوفاة والده

أبرقت “الجماعة الإسلامية” في لبنان معزيّة بوفاة أمير قطر السابق، الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وجاء في برقية التعزية التي بعثت بها عبر السفارة القطرية في بيروت: “نتقدّم في الجماعة الإسلامية في لبنان بخالص العزاء من سعادتكم، وعبركم من دولة قطر الشقيقة، أميراً وحكومة وشعباً لوفاة الأمير الوالد، الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، تغمّده الله بواسع رحمته، وأسكنه فسيح جنانه.

رحل الأمير الوالد الشيخ حمد تاركاً خلفه أثراً طيّباً من العمل الصالح والقيم الفاضلة.

إنّ الأمّتين العربية والإسلامية تشهدان للأمير الوالد رحمه الله أنّه كان نصيراً لمظلوميها، حامياً لمستضعفيها، معيناً لفقرائها، حاملاً لقضاياها، بانياً لعمران الكثير منها، حوّل قطر إلى جوهرة في الخليج، وكعبة للمضيوم، بثّ فيها قيم العروبة والإسلام الأصيلة.

رحل الأمير الوالد الشيخ حمد وترك قطر بأيدي أمينة، تركها بعهدة سمو الأمير الشيخ، تميم بن حمد، الذي حمل الأمانة باقتدار، وهو يكمل مسيرة الأمير الوالد في النهضة والعمران ونشر القيم”.

وختمت البرقية:”رحم الله الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وأعظم الله أجر سمو الأمير الشيخ تميم بن حمد، وسائر أفراد العائلة والأهل والشعب القطري الشقيق، سائلين الله أن يحفظ قطر وشعبها، وأن ينعم أهلها في ظلّ رعاية أميرها، بالأمن والاستقرار، ولا حول ولا قوّة إلاّ بالله، وإنّا لله وإنّا إليه راجعون”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام