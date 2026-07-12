النائب رامي أبو حمدان: لن يُفرض على لبنان اتفاق العار والذل

أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب رامي أبو حمدان أن ما يُطرح اليوم هو “اتفاق العار والذل”، مشدداً على أن أي محاولة لفرضه على لبنان لن تنجح، وأن المقاومة ستبقى متمسكة بحقها في الدفاع عن الأرض والسيادة.

وجاء كلام أبو حمدان خلال تشييع حزب الله وأهالي بلدة قصرنبا الشهيد المجاهد عباس الديراني، الذي ارتقى دفاعاً عن لبنان وشعبه، بحضور حشود علمائية وسياسية وشعبية.

واستُهلت مراسم التشييع بمراسم تكريمية أُقيمت في ساحة البلدة، قبل أن يُوارى الشهيد الثرى إلى جانب من سبقه في درب الجهاد والمقاومة.

واعتبر أبو حمدان أن الطروحات المطروحة لا تتضمن أي التزام بانسحاب الاحتلال أو تحرير الأرض واستعادة الحقوق، محذراً مما وصفه بمحاولات فرض أشكال جديدة من الوصاية على لبنان، ومؤكداً أن هذه المشاريع مصيرها الفشل.

المصدر: موقع المنار