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    الغارديان: إيران تمتلك أوراق قوة أكبر بعد الحرب مع تراجع الاحتياطي النفطي الأميركي وتأثر الملاحة في هرمز

    المصدر: موقع المنار

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