موجة حرّ تضرب فرنسا.. إغلاق مفاعل نووي في محطة جولفيتش لحماية نهر غارون

أعلنت شركة الكهرباء الفرنسية (EDF) في بيان رسمي أنها أوقفت، اليوم الخميس، تشغيل المفاعل رقم 2 في محطة جولفيتش النووية الواقعة على بعد 90 كيلومتراً من تولوز، وذلك بسبب الظروف المناخية الحارة التي أدت إلى ارتفاع كبير في درجة حرارة نهر غارون، حيث من المتوقع أن تصل الحرارة إلى 28 درجة مئوية يوم الجمعة.

وذكرت الشركة أن المفاعل الآخر في المحطة متوقف بالفعل لأعمال الصيانة. وكانت EDF قد اضطرت إلى إيقاف هذا المفاعل نفسه في 23 حزيران / يونيو الماضي لنفس السبب، قبل أن تعيد تشغيله في 3 تموز / يوليو.

ويأتي هذا الإجراء امتثالاً لمرسوم صادر عام 2006 ينص على ألا تتجاوز درجة حرارة النهر 28 درجة مئوية بعد تصريف مياه التبريد من المحطة. وتضم محطة جولفيتش، الواقعة بين تولوز وأجن، مفاعلين من نوع الماء المضغوط بقدرة 1.3 غيغاواط لكل منهما.

يذكر أنه خلال موجة الحرّ السابقة في أواخر حزيران / يونيو، أوقفت EDF مفاعلين نوويين آخرين في محطتي بوجي (على ضفاف نهر الرون) ونوجان-سور-سين (على نهر السين) لنفس الأسباب البيئية.

المصدر: وكالة يونيوز