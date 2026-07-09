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    اللجنة المنظمة للمراسم في العتبة الرضوية المقدسة: جميع الساحات والأروقة في العتبة وصلت إلى كامل طاقتها الاستيعابية

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