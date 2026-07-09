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   24 محرم 1448   
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    وزير الخارجية الإيراني يجري اتصالات هاتفية منفصلة مع وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي والتركي هاكان فيدان عصر اليوم الخميس

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