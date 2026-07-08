الشيخ قاسم مخاطباً الإمام الخامنئي: أنت الولي الذي يُعطي ولا يأخذ وأنت الولي الذي تدعم ولا يحتاج إلى أحد و أنت الولي الذي تُصوّب وإشاراتك تدخل إلى قلوبنا وعقولنا