الأربعاء   
   08 07 2026   
   23 محرم 1448   
   بيروت 22:42
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    الشيخ قاسم: خلال كل هذه الفترة إلى حين الشهادة لم يطلب الإمام القائد منا شيئاً كان دائماً يقول لمن يتابعون معنا اسألوهم ماذا يريدون واعطوهم ما يطلبون

      مواضيع ذات صلة

      الشيخ قاسم: العدوان الأمريكي الإسرائيلي على الجمهورية الإسلامية الإيرانية عدوان عالمي على بلد صمد وحيدًا وهزم أهداف العدوان

      الشيخ قاسم: العدوان الأمريكي الإسرائيلي على الجمهورية الإسلامية الإيرانية عدوان عالمي على بلد صمد وحيدًا وهزم أهداف العدوان

      الشيخ قاسم: إمامنا الخامنئي ركز على 5 دعائم أساسية أولاً بناء الدولة والمجتمع وثانياً دعم المقاومة وثالثاً الوحدة الوطنية والإسلامية ورابعاً توجيه البوصلة نحو تحرير فلسطين وخامساً الاستقلال

      الشيخ قاسم: إمامنا الخامنئي ركز على 5 دعائم أساسية أولاً بناء الدولة والمجتمع وثانياً دعم المقاومة وثالثاً الوحدة الوطنية والإسلامية ورابعاً توجيه البوصلة نحو تحرير فلسطين وخامساً الاستقلال

      الشيخ قاسم: المقاومون في لبنان من أبناء حزب الله هم عشاق الشهادة وعشاق الولاية وجعلوا العالم يرى نموذجاً لم يروه من قبل وهذا من بركات الولاية

      الشيخ قاسم: المقاومون في لبنان من أبناء حزب الله هم عشاق الشهادة وعشاق الولاية وجعلوا العالم يرى نموذجاً لم يروه من قبل وهذا من بركات الولاية