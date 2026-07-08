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    الشيخ قاسم مخاطباً الإمام الخامنئي: كلماتك نور طريقي وطريق إخواني إلى الله تعالى ولقاءاتك معنا زادٌ لا ينضب وتوجيهاتك لنا إشعاع أمل لا يخبو

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