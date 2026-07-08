الشيخ قاسم مخاطباً الإمام الخامنئي: كلماتك نور طريقي وطريق إخواني إلى الله تعالى ولقاءاتك معنا زادٌ لا ينضب وتوجيهاتك لنا إشعاع أمل لا يخبو