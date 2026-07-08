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تقارير مصورة
تشييع الشهيدين علي وحسن قدوح في السلطانية بمشاركة حاشدة
08-07-2026 17:04 مساءً
المصدر:
موقع المنار
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