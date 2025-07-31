الصحف

عناوين واسرار الصحف اللبنانية ليوم الخميس 31 تموز/يوليو 2025

العناوين

صحيفة الأخبار:

قاسم: لن نسلّم السلاح ولا يلعب أحد معنا

“إسرائيل”: لا إعمار للقرى ولا انسحاب من لبنان

أحمد مدلج.. ظّل زياد وكاتم أسراره

السعودية تنخرط في الفتنة بين فلسطينيي لبنان

هل حنّ جنبلاط وجعجع إلى 5 أيار؟

مفاوضات غزّة: ابتزاز متجدد للمقاومة

ضغوط لحظر حماس وإدارة أمنية على طريقة “دايتون”

صحيفة البناء:

قاسم: المقاومة لن تسمح بجعل اتفاق وقف إطلاق النار خطة لإلحاق لبنان بـ”إسرائيل”

الحكومة أمام امتحان مسؤوليتها الدستورية في حماية السيادة من الاحتلال والعدوان

المفاوضات المكثفة بين الشيباني وديرمر ونقلها إلى باكو يثيران تساؤلات عن اتفاق؟

صحيفة اللواء:

حزب الله يعيد ملف السلاح إلى المربع الأول.. وشبح أزمة في الأفق

مجلس النواب يقرّ الإصلاح المصرفي وسط خلاف مع المصارف.. وإنجاز التشكيلات القضائية دون تدخلات

ويتكوف في “تل أبيب” لإنقاذ الصفقة.. ووقف التهويل “الإسرائيلي” بضم أجزاء من غزّة

اجتماع سوري ــ “إسرائيلي” جديد في باكو اليوم

زلزال وتسونامي روسيا يشغلان العالم

صحيفة الديار:

قاسم: لن نقبل أن يكون لبنان ملحقًا بـ”إسرائيل” والبلد معرض لخطر وجودي من “إسرائيل” و”داعش”

الأنظار إلى “جلسة الثلاثاء” والحزب مُلتزم بالحوار مع الرئيس عون

قادة حزبيون هدّدوا بتفجير الشارع: الاصبع على الزناد

بقرادوني لـ “الديار”: لا مخاوف على وضع المسيحيين.. ولا حرب “إسرائيليّة”

صحيفة الجمهورية:

استياء أميركي من تأخير القرار

هيكل: الجيش الضامن للبنانيين

“الثنائي” يقاطع الحكومة ويدرس الاستقالة

سلاح نوعي للجيش.. ولا تقويض للمعادلة

الآفاق مسدودة والحكومة تترنح ّبين حدي الانفراج أو الانفجار

صحيفة النهار:

العدّ العكسي لقرار حاسم بأكثرية وزارية محاولات التفاف وحزب الله يصعّد التحدي

عقارات لبنان: الحرب فرملت الاندفاعة المتوقعة

بريطانيا تنضم إلى الاعترافات المحتملة بفلسطين

صحيفة الشرق:

جلسة نيابية مهمّة اليوم: استقلالية القضاء وإعادة هيكلة المصارف

رئيس الجمهورية زار كاتدرائية ومسجدًا في ختام زيارته إلى الجزائر

الاسرار

صحيفة البناء:

خفايا

-تتوقف مصادر عربية أمام تكثيف مواعيد الاجتماعات السياسية والدبلوماسية بين الحكومة السورية وحكومة بنيامين نتنياهو على مستوى وزير الخارجية السورية أسعد الشيباني كمعاون أول للرئيس الانتقالي أحمد الشرع ووزير الشؤون الإستراتيجية في حكومة بنيامين نتنياهو رون ديرمر كمعاون أول لنتنياهو حيث يلتقيان للمرة الثانية في أسبوع واحد ويلتقيان في باكو عاصمة أذربيجان بعد لقاء العاصمة الفرنسية باريس ما يوحي بمفاوضات تتخللها صياغة مسودة اتفاق إستراتيجي برعاية أميركية وشراكة تركية حيث تمثل أذربيجان نقطة تقاطع إستراتيجية بين أميركا وتركيا و”إسرائيل”.

كواليس

-خفّفت مصادر حكومية من حجم التسويق الإعلامي لقرارات سوف تصدر عن جلسة مجلس الوزراء المقبلة والتي على جدول أعمالها بند يتصل ببسط سلطة الدولة بقواها الذاتية وفق مبدأ حصرية السلاح بيد الدولة، كما تتضمن مناقشة مسار تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار مع جيش الاحتلال الذي وافقت عليه الحكومة السابقة وتبنته الحكومة الحالية. وقالت المصادر إنّ عرض الموضوعين ومعهما موضوع رسائل المبعوث الأميركي توماس باراك سوف يوجب الاستماع إلى قيادة الجيش وتقييمها للوضع الأمني والعسكري والقدرات التي تمتلكها وما تتيحه في كلّ من البنود والعقد التي تعترض سبيلها وطلباتها من الحكومة لتوسيع وتسريع بسط سيطرتها سوف يفضي إلى تبني المقاربة الحكومية الحالية التي تقول إن الأولوية هي لوقف “إسرائيل” اعتداءاتها وسحب قواتها وفق اتفاق وقف إطلاق النار ودعوة أميركا للمساعدة على ذلك لفتح الطريق أمام مرحلة جديدة في توسيع وتسريع بسط سلطة الدولة وحصريّة السلاح.

صحيفة اللواء:

همس:

تدرس سيناريوهات عدّة لجلسة مجلس الوزراء، المطروح على جدول اعمالها مسألة حصرية السلاح، بما لا يؤثر على عمل السلطة التنفيذية.

غمز:

يمتنع مرجع روحي مسيحي من الرد على مكالمات وزير ينتمي لرعيته رافضًا تحديد موعد لزيارته إلى البطريركية.

لغز:

تقرر أن تتولى اللجنة التي شكلت في قمة الجزائر الكشف عن الأبنية الحكومية المدمرة من جراء الحرب “الإسرائيلية” في الجنوب، لبحث إعادة إعمارها.

صحيفة الجمهورية:

كشف ديبلوماسي بارز وللمرة الأولى في جلسة مع مجموعة إعلامية أنّ رئيس بلاده الراحل قضى في عملية اغتيال وليس في حادث.

قالت سفيرة عريقة في لقاء مع مجموعة سياسية على عشاء، إنّه لن تكون هناك زيارة رابعة ولا خامسة لمسؤول من بلادها إلى لبنان، إذا لم يلتزم بتطبيق خريطة طريق تنفيذية.

سجل سجال وتبادل رسائل عبر وسيلتين إعلاميّتين بارزتين بين وزير ورئيس هيئة عليا، على خلفية كباش بينهما على مناقلات في سلك حساس.

المصدر: صحف