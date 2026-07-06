الإثنين
06 07 2026
21 محرم 1448
بيروت 17:42
Ar
En
Fr
Es
لبنان
العالم
عربي واقليمي
دولي
نشرات الأخبار
البرامج
خطاب الأمين
السيد نصرالله
رياضة
إقتصاد
منوعات
الصحف
المزيد
البث المباشر
الإثنين
21 محرم 1448
الإمساك
03:52
صلاة الصبح
04:03
الشروق
05:33
الظهر
12:43
العصر
16:28
المغرب
20:13
العشاء
21:15
منتصف الليل
23:58
إمساكيات باقي المناطق
مواقيت الصلاة
بحث
الرئيسية
لبنان
نشرات الأخبار
البرامج
خطاب الأمين
السيد نصر الله
رياضة
منوعات
الصحف
عربي واقليمي
دولي
المزيد
فيديو
اللغة
ع
En
Fr
Es
مواقيت الصلاة
الاشتراك للحصول على ملخص أسبوعي على بريدك
اشتراك
آخر الأخبار
خطاب الأمين
لبنان
إقليمي ودولي
العدو
اقتصاد
نشرات الأخبار
نشرة أخبار 19:30
نشرة محليات
نشرة أخبار 23:30
نشرة أخبار 15:30
نشرة أخبار 11:30
البرامج
كلمات السيد حسن نصرالله
برامج عامة
برامج سياسية
وثائقيات
أفلام ومسلسلات
منوعات
فيديو
صحة وبئية
بيئة ومنوعات
تكنولوجيا
ثقافي وديني
رياضة
كرة قدم
كرة سلة
تنس
كأس العالم
رياضات مختلفة
مواقع وخدمات
English
Français
Español
واتس اب المنار
مواقيت الصلاة
القناة
ترددات البث
من نحن
إتصل بنا
المواقع
الإنكليزي
الفرنسي
الأسباني
الاشتراك للحصول على ملخص أسبوعي على بريدك
اشتراك
الاتحاد الوطني للنقابات دعا للإسراع في تصحيح الأجور ورفع الحد الأدنى إلى ما لا يقل عن ما يعادل 1200 دولار وإقرار خطة وطنية شاملة لتعويض ودعم النازحين والمتضررين
06-07-2026 17:24 مساءً
مواضيع ذات صلة
نائب الرئيس الايراني: إنزال العقاب بمرتكبي جريمة اغتيال الامام القائد يعد واجبا سياديا
17:41
اللقاء الوطني للعاملين في القطاع العام: جريمة العدو في النبطية الفوقا نتيجة طبيعية لمسار سياسي انحدر إلى حد منح الاحتلال شعورًا بأنه فوق المساءلة
17:34
الاتحاد الوطني للنقابات حمل الحكومة مسؤولية الانهيار الاقتصادي: لتصحيح الاجور ووضع خطة لدعم النازحين والمتضررين
17:31