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    الاتحاد الوطني للنقابات دعا للإسراع في تصحيح الأجور ورفع الحد الأدنى إلى ما لا يقل عن ما يعادل 1200 دولار وإقرار خطة وطنية شاملة لتعويض ودعم النازحين والمتضررين

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