مهاجراني: التشييع المهيب للقائد الشهيد یجسد الوحدة بين النظام والشعب

أكدت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، فاطمة مهاجراني، أن المشاركة المليونية في التشييع الشعبي للقائد الشهيد الإمام السيد علي خامنئي (قدس سره) تعكس حالة الانسجام بين النظام الاسلامي والشعب الايراني، مشيرة إلى أن هذا الحضور والوحدة يعزز مكانة إيران واقتدارها في مختلف المجالات.

وفي تصريح أدلت به، اليوم الاثنين، على هامش مراسم التشييع الشعبي، أشارت مهاجراني إلى أن طهران تشهد مشاركة مليونية في وداع القائد الشهيد، لافتة إلى انتشار المواكب التي أقامتها مختلف المؤسسات والجهات لتقديم الخدمات للمشيعين.

وأضافت: نأمل أن نحافظ على عزة إيران ورفعتها من خلال الالتزام بنهج وتوجيهات القائد الشهيد.

وأكدت أن الحضور الشعبي الكثيف يعكس حالة التلاحم بين الدولة والشعب، معتبرة أن هذه الوحدة ستنعكس إيجابًا على مكانة إيران وقدرتها في مختلف المجالات.

وانطلقت مراسم التشييع الشعبي للقائد الشهيد الإمام خامنئي (قدس سره) وعدد من أفراد أسرته صباح الاثنين في العاصمة طهران، على أن تتواصل مراسم التشييع يوم الثلاثاء في مدينة قم، ويوم الأربعاء في مدينتي النجف وكربلاء بالعراق، قبل أن تُختتم يوم الخميس في مدينة مشهد، حيث سيوارى الجثمان الثرى في حرم الإمام الرضا (عليه السلام).

المصدر: قناة العالم