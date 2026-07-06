بالفيديو | مشاهد جوية للحشود المليونية في التشييع الملحمي للإمام السيد علي الخامنئي في طهران

شهدت العاصمة الإيرانية طهران، اليوم الإثنين، تدفق حشود مليونية غير مسبوقة ضاقت بها الشوارع والميادين الرئيسية، للمشاركة في مراسم التشييع الملحمي لجثمان القائد الشهيد الإمام السيد علي خامنئي، في اليوم الرابع من مراسم الوداع المهيبة.

ومنذ الساعات الأولى من الفجر، تحولت المسارات المعتمدة للمراسم إلى بحر من البشر، حيث توافدت جموع المعزين والمشاركين من مختلف المحافظات الإيرانية، إضافة إلى مشاركين قدموا من خارج البلاد، لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة على القائد الراحل.

وبحسب مصادر إعلامية محلية في العاصمة طهران، فإن الكثافة البشرية الهائلة تجاوزت القدرة الاستيعابية للمحاور الرئيسية، ما أدى إلى شلل تام في الحركة المرورية، وصعوبة بالغة في وصول آلاف المشيعين إلى ساحة الحرية (ميدان آزادي)، التي غصّت بالمشاركين، وامتدت منها طوابير بشرية لا متناهية على طول الطرق المؤدية إليها.

وفي مشهد مهيب يجسد التمسك بالثوابت، صدحت حناجر الملايين بشعارات حماسية تؤكد الوفاء لنهج القائد الشهيد، والتمسك المطلق بمبادئ الثورة الإسلامية، ومواصلة مسيرتها، وسط أجواء خيمت عليها مشاعر الحزن والفخر بالمسيرة الجهادية الراسخة للقائد الراحل.

المصدر: يونيوز