إيران | طهران تُسدل الستار على وداع الإمام الشهيد السيد الخامنئي.. والملايين تتأهب للتشييع التاريخي

انتهت، مساء اليوم الأحد، مراسم الوداع العامة للجثمان الطاهر لقائد الثورة الإسلامية في إيران، الإمام الشهيد السيد علي الخامنئي، وشهداء أسرته، وذلك بعد نحو يومين كاملين من الحضور الجماهيري المليوني والمتواصل في مصلّى الإمام الخميني (رض) بطهران.

وانطلقت المراسم في طهران منذ صباح يوم الجمعة، وشهدت حضوراً حاشداً من مختلف شرائح الشعب، وعائلات الشهداء، والمجاهدين، والمسؤولين المدنيين والعسكريين، فضلاً عن الضيوف الأجانب.

وكان مصلّى الإمام الخميني منذ صباح أمس السبت مسرحاً لوداع شعبي عاطفي مع الامام الخامنئي الشهيد .

وخلال فترة إقامة المراسم، توافد الزوّار من مختلف محافظات البلاد إلى المصلّى، حيث ودّعوا الجثمان الطاهر لقائد الثورة الإسلامية الشهيد، بتلاوة القرآن، وإقامة المراثي، وأداء الصلاة، وجدّدوا العهد مع مبادئ الثورة الإسلامية والشهداء ودربهم.

وتنطلق صباح الغد مراسم التشييع الشعبي للإمام الشهيد الخامنئي في مدينة طهران، ثاني محطات مراسم التشييع التي ستستمر حتى يوم الخميس المقبل.

وفي هذا السياق، أعلنت اللجنة الإعلامية التابعة لهيئة تشييع قائد الثورة الشهيد أن مراسم التشييع في مدينة قم المقدسة ستنطلق فجر الثلاثاء من مسجد جمكران.

وأوضحت أن مراسم التشييع ستبدأ عند الساعة الخامسة صباحاً بإقامة صلاة الجنازة على جثمان قائد الثورة الشهيد في مسجد جمكران، قبل انطلاق موكب التشييع الشعبي بمشاركة جماهير واسعة.

وأضافت أن الموكب سيتجه بعد ذلك إلى طريق الرسول الأعظم (ص)، حيث تُستكمل مراسم الوداع والتشييع، بما يتيح للمواطنين ومحبي قائد الثورة الشهيد المشاركة في إلقاء النظرة الأخيرة وتقديم واجب العزاء.

وأعلنت اللجنة أن آية الله عبد الله جوادي آملي سيؤمّ صلاة الجنازة على جثمان قائد الثورة الشهيد في مسجد جمكران.

المصدر: وكالة يونيوز