حماس تبارك عملية إطلاق النار في نابلس وتعتبره رداً طبيعياً على جرائم الاحتلال

باركت حركة حماس، اليوم الأحد، الفعل المقاوم ضد المستوطنين في نابلس صباح اليوم، مشيرةً إلى أننا نحن أمام ثورة كبيرة متصاعدة لا يمكن أن تخبوا إلا بتحقيق أهداف شعبنا بطرد الاحتلال ومستوطنيه عن أرضنا.

وقال حازم قاسم المتحدث باسم حركة حماس، “إن عملية نابلس تزامنت مع اقتحامات المستوطنين للأقصى ليكون هذا الفعل المقاوم هو رد طبيعي على جرائم الاحتلال ضد المسجد الأقصى”.

وبين أن المقاومة يشتد عودها وقوتها يوماً بعد يوم، واليوم يأتي الرد على الفعل الإجرامي من قلب نابلس، رداً على ارتقاء 4 من المقاومين بجنين.

المصدر: فلسطين اليوم