الرئيس الروسي يوقع مرسوم ضم اقاليم لوغانسك ودونيتسك وزابوروجيا وخيرسون الى روسيا – موقع قناة المنار – لبنان
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September 30 2022 - 18:54
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الرئيس ميشال عون يستقبل السفير السوري ويبحث معه أوضاع النازحين السوريين في ضوء الخطة لإعادتهم تدريجياً إلى بلادهم
السفير علي عبد الكريم علي: نشهد اليوم أكثر من أي وقت مضى معالجة جدية لمسألة عودة النازحين السوريين من لبنان إلى سوريا
رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي لرويترز: لبنان سيطبق سعر صرف رسميا جديدا يبلغ 15 ألف ليرة للدولار تدريجيا
الرئيس ميقاتي لرويترز: سعر الصرف الجديد سيستثني أصول البنوك وسداد قروض الإسكان والقروض الشخصية التي ستستمر على سعر 1,500
الرئيس ميقاتي لرويترز: من الآن إلى الأول من تشرين الثاني سيصدر تعاميم من حاكم مصرف لبنان تحدد حيثيات القرار والاستثناءات
الشيخ محمد يزبك: ما حصل في جلسة انتخاب رئيس للجمهورية يقضي بالضرورة بالسير الجاد لتشكيل حكومة تامة الصلاحيات
الشيخ علي دعموش: لتشكيل حكومة كاملة الصلاحيات وانتخاب رئيس للجمهورية يكون محل توافق اللبنانيين بعيداً عن تدخل الخارج
الشيخ علي الخطيب: للمبادرة لتشكيل حكومة تتصدى للانهيار ولا سيما أن المجلس النيابي أقر الموازنة العامة للدولة
الشيخ أحمد قبلان: لإنقاذ الناس وتمويل حاجاتها العامة ومن غير المقبول أن نمول مشاريع السلطة من جيوب الشعب
وزارة الطاقة: سعر الكيلواط للمولدات في المناطق دون ارتفاع 700 متر بـ16350 ليرة وفوق ارتفاع 700 متر بـ17985 ليرة
صحيفة هآرتس الصهيونية: الجدول الزمني لإعلان الاتفاق مع لبنان حول ترسيم الحدود البحرية اصبح أقصر وأقصر
هآرتس: شركة إنرجين التي تمتلك امتياز الحفر في حقل كاريش تريد بدء الحفر في منتصف تشرين الأول
مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال بعد انتهاء تشييع الطفل ريان سليمان في تقوع ببيت لحم في الضفة الغربية المحتلة
وسائل إعلام فلسطينية: إصابة طفل برصاص الاحتلال بمحيط مخيم عايدة شمال بيت لحم
5 إصابات بالرصاص المطاطي خلال المواجهات المندلعة في بلدة كفر قدوم بقضاء قلقيلية
إعلام الأسرى: 30 أسيراً إداريا فلسطينياً يواصلون لليوم السادس إضرابهم المفتوح عن الطعام رفضاً لسياسة الاعتقال الإداري
الرئيس الروسي يعلن ضم أقاليم لوغانسك ودونيتسك وزابوروجيا وخيرسون إلى روسيا بعد الإعلان عن نتائج استفتاءات هذه الأقاليم
الرئيس فلاديمير بوتين: ندعو نظام كييف إلى وقف العمليات العسكرية والعودة فوراً إلى طاولة الحوار واحترام إرادة الشعب
بوتين: القيام بعمليات تخريبية وتفجيرات في خطوط الغاز في البلطيق هدفه مواجهة روسيا والغرب هو المستفيد
سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف: واشنطن هي المستفيد الرئيس من الناحية الاقتصادية من تفجير خط نورد ستريم
الرئيس الأمريكي: سنواصل دعم جهود أوكرانيا لاستعادة السيطرة على أراضيها من خلال تقويتها عسكريا ودبلوماسيا
الاتحاد الأوروبي: قرارات الضم الروسية باطلة ولاغية وليس لها أي تأثير قانوني
مفوض السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي: وحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها غير قابلة للتفاوض
خارجية الاحتلال الإسرائيلي: "إسرائيل" تدعم سيادة ووحدة أراضي أوكرانيا ولن نعترف بضم روسيا المقاطعات الأربع
الخارجية الصينية: موقفنا تجاه أوكرانيا ثابت ويتمثل باحترام سيادتها مع مراعاة الهواجس الأمنية لأي دولة أخرى
الحكومة التشيكية: وزراء طاقة الاتحاد الأوروبي يتفقون على حزمة تدابير طارئة لتخفيف أسعار الكهرباء
الحرس الثوري الإيراني يدك مواقع الإرهابيين شمال العراق بعشرات الصواريخ البالستية
رئيس الأركان العامة الإيرانية: إدعاء الأمريكيين بتدمير مسيرة إيرانية مقاتلة شمال العراق يثبت أنهم متورطون مع الإرهابيين
اللواء محمد باقري: نحن نتعامل فقط مع الإرهابيين الإنفصاليين دون إجراء ضد الأمريكيين لكن ليعلموا أننا نتحفظ بحق الرد
الخارجية الإيرانية حول استهداف مقار لجماعات إرهابية شمال العراق: طلبنا مراراً من بغداد واربيل منع أنشطة هذه الجماعات
الخارجية الإيرانية: طهران تحتفظ بحق الدفاع عن أمنها القومي ضد الأعمال العدائية أياً كان مصدرها وفقاً للقوانين الدولية
قوى المعارضة البحرينية تستنكر الاعتداء الخطير من قبل شرطة سجن جو المركزي على حياة الشيخ عبد الجليل المقداد
مصادر أفغانية: سقوط نحو 56 شهيداً وإصابة أكثر من 40 آخرين باعتداء انتحاري وقع في مركز تربوي في العاصمة كابول
الرئيس الروسي يوقع مرسوم ضم اقاليم لوغانسك ودونيتسك وزابوروجيا وخيرسون الى روسيا
منذ 3 ساعة
30 September، 2022
عاجل
بوتين
روسيا
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