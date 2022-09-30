الرئيس الروسي يوقع مرسوم ضم اقاليم لوغانسك ودونيتسك وزابوروجيا وخيرسون الى روسيا – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
September 30 2022 - 18:54

الرئيس الروسي يوقع مرسوم ضم اقاليم لوغانسك ودونيتسك وزابوروجيا وخيرسون الى روسيا

منذ 3 ساعة 30 September، 2022
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة