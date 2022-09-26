مستوطنون يقومون بالنفخ بـ “البوق” من باب القطانين أحد أبواب المسجد الأقصى – موقع قناة المنار – لبنان
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September 26 2022 - 12:14

مستوطنون يقومون بالنفخ بـ “البوق” من باب القطانين أحد أبواب المسجد الأقصى

منذ 2 ساعة 26 September، 2022
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