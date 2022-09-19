المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك: الأمين العام للأمم المتحدة سيلتقي الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي على هامش الجمعية العامة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 19 2022 - 21:34

المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك: الأمين العام للأمم المتحدة سيلتقي الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي على هامش الجمعية العامة

منذ 2 ساعة 19 September، 2022
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