رويترز عن البنك المركزي الألماني: الاقتصاد الألماني ينكمش بالفعل ومن المرجح أن يزداد الوضع سوءا خلال الشتاء – موقع قناة المنار – لبنان
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September 19 2022 - 21:34

رويترز عن البنك المركزي الألماني: الاقتصاد الألماني ينكمش بالفعل ومن المرجح أن يزداد الوضع سوءا خلال الشتاء

منذ 2 ساعة 19 September، 2022
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