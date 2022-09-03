إلغاء نحو 800 رحلة.. إضراب طياري “لوفتهانزا” الألمانية يدخل حيز التنفيذ

دخل إضراب نظمه طيارو شركة “لوفتهانزا” الألمانية للطيران حيز التنفيذ فجر يوم أمس الجمعة ويستمر حتى نهاية اليوم السبت.

واضطرت الشركة إلى إلغاء نحو 800 رحلة جوية، ما أثر في 130 ألف راكب بسبب إضراب طياري “لوفتهانزا” عن العمل احتجاجا على تدني الأجور من جراء التضخم.

وبدأ الإضراب في الساعة 00:01 صباحا بالتوقيت المحلي ومن المقرر أن يستمر حتى الساعة 23:59، بحسب بيان صادر عن اتحاد الطيارين الألمان (Vereinigung Cockpit).

وطلبت “لوفتهانزا” من ركابها التحقق عبر الإنترنت من وضع رحلاتهم، والتواصل مع مركز اتصال من أجل إعادة الحجز، وتجنب السفر إلى المطارات.

وقالت في بيان: “إنه بسبب الإضراب فإن عدد المراكز المتاحة للخدمة بالشركة قليل أو منعدم، لذا من المستبعد جدا أن يعرض عليك بديل فوري للرحلة”.

وألغت شركة الطيران الألمانية رحلاتها من فرانكفورت وميونيخ، الجمعة، نتيجة الإضراب.

ومن الممكن أيضا أن تلغى أو تؤجل المزيد من الرحلات يومي السبت والأحد، بسبب آثار الإضراب، بحسب الشركة الألمانية.

وقالت نقابة تمثل طياري لوفتهانزا، يوم الخميس الماضي، إنها ستنظم إضرابا بعد أن رفضت الإدارة مطالب زيادة الأجور.

ويدور نزاع بشأن الأجور بين الطرفين حول زيادة رواتب طياري “لوفتهانزا”، و”لوفتهانزا كارغو” للشحن، والبالغ عددهم أكثر من 5 آلاف طيار.

وتطالب النقابة بزيادة 5.5 بالمئة في الأجور خلال العام الحالي، إضافة إلى صرف تعويض تلقائي عن التضخم اعتبارا من عام 2023 وإدخال تعديلات على بنية لائحة الأجور.

المصدر: وكالات