هنية: لا نساوم على حرية أسرانا والمقاومة لن تتركهم على الإطلاق

أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، أن حركته لن تقبل باستمرار التفرد من إدارات سجون الاحتلال بالحركة الأسيرة، مشددا على أن تحرير الأسرى على رأس أولويات الحركة.

وقال هنية خلال لقاء إعلامي حواري بعنوان “موحدون ضد السجان” تزامنًا مع انتفاضة الحركة الوطنية الأسيرة، “نحن لا نساوم على حرية أسرانا ونحن لا نساوم على كرامتهم وإنسانيتهم، ولا يمكن أن نقبل استمرار هذا التفرد من قبل إدارات السجون بالحركة الأسيرة ومنعهم من التمتع بأبسط حقوقهم المشروعة”.

وأضاف “المقاومة التي خاضت سيف القدس من أجل الدفاع عن المسجد الأقصى والقدس، هي أيضًا مستعدة أن تخوض في أي اتجاه وأي ميدان من أجل الدفاع عن الأسرى”.

وشدد على أن المقاومة لن تترك أسرانا على الإطلاق، منبها الى أن تحرير الأسرى على رأس أولويات الحركة وهو بند ثابت على جدول أعمال القيادة في كل اجتماعاتها وأنشطتها.

وحول عزم الأسرى خوض معركة الأمعاء الخاوية، قال هنية “اليوم ونحن أمام خطوة استراتيجية وانعطافة حادة في واقع السجون في ظل وجود أكثر من 5 آلاف أسير وأسيرة في السجون، يجب أن يرتفع الصوت عاليًا كفى لهذا الاحتلال وكفى لاستمرار الاعتقال والتسلط من قبل الكيان على الأسرى”.

وأضاف “شعبنا اليوم كما أنه يدافع عن القدس وعن مسرى الرسول وفي كل المناطق، يجب أن يكون مستعدًا للدفاع عن قضية الأسرى وحقوقهم.▪️ نحن على ثقة كاملة بأن المقاومة”.

المصدر: وكالة شهاب