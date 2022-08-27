عناوين وأسرار الصحف اللبنانية الصادرة السبت 27-8-2022

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الأخبار

النووي الإيراني: إسرائيل أمام “كارثة استراتيجية”

صفر كهرباء خلال أسبوعين؟

تذبذب تركيّ حيال سوريا: عودةٌ إلى لغة التهديد

تبريد مبنى الاهراءات: عملية مبهمة

الجمهورية

الإنحدار يتسارع في «دولة.. لا دولة».. وخريطة الاستحقاق يرسمها بري الأربعاء

*البناء*

سجال واتهامات بين لبيد ورئيس الموساد حول الموقف الأميركيّ من الاتفاق النوويّ مع إيران

نيويورك تايمز: محور المقاومة قرّر الردّ على الغارات «الإسرائيليّة» باستهداف المواقع الأميركيّة

مأزق حكومة ميقاتيّ مع صندوق النقد يرفع أسهم الحكومة الجديدة… رغم السجالات مع بعبدا

النهار

أزمة الطاقة تسابق تصعيداً واسعاً لصراع الرئاستين

الأنباء

جلسة تشريعية تسبق الاستحقاق الرئاسي.. البلاد في فوضى وجنبلاط يسأل

الأسرار:

النهار

توقفت جهات مراقبة عند افتعال حريق في مرج بسري قبل 48 ساعة من مؤتمر صحافي دعا اليه حزب “القوات اللبنانية”، للإعلان عن تقديم اقتراح قانون لتحويله محمية طبيعية!

اتصل نواب مستقلون بزميل لهم في البقاع وطلبوا منه الانضمام اليهم والتعاون معهم في موضوع انتخابات رئاسة الجمهورية للاتفاق على مرشح يتبنونه في الاستحقاق المقبل، ودعا النائب مراجعيه الى سؤال الرئيس فؤاد السنيورة قبل ان يقدم على خطوة من هذا النوع.

يرى أحد النواب البارزين أن الوضع التربوي سيكون بمثابة قنبلة موقوتة للأهالي والسياسيين بسبب الظروف المحيطة بالمدارس والمعلمين

ينقل عدد كبير من اللبنانيين القاطنين في أوروبا في أمتعتهم مواد غذائية أساسية بعد ارتفاع أسعارها وندرة وجودها في المتاجر الأوروبية على خلفية ما تعانيه هذه القارة اقتصادياً

الجمهورية

أكد متابعون للسجال بين بعبدا والسراي أن المستشارين هم وراء التصعيد خصوصاً بعد تصريح شخصية زارت القصر الجمهوري.

سيعاد النظر في مسألة تحديد سعر خدمة إدارية بالغة الأهمية بعد الضجة التي أثيرت أخيراً إعتراضاً على ارتفاع الرقم ولم يُطوَ الموضوع بعد.

جرت إتصالات بعيدة من الأضواء تطالب دولة عربية باسترداد أحد رعاياها المقيم في لبنان منذ 8 سنوات لأسباب سياسية بعد تدخّل منظمات دولية لصالح عدم تسليم الموقوف الذي يحظى بحق الحماية الأممية.

الأنباء

خطاب سيئ لمسؤول معني بملف انساني ويفترض به أن يعكس موقفاً مطمئناً لا العكس.

المكابرة لا تزال تتحكم بالقيّمين على قطاع حيوي رغم الوصول الى مرحلة الشلل التام والتوجه للاستجداء من الدول.

المصدر: الصحافة اللبنانية