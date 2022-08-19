بالفيديو | ما هو الدولار الجمركي.. وكيف سيؤثر على أسعار السلع الغذائية؟؟

الدولار الجمركي ويعرف على أنه تسعير السلع المستوردة بعد تحديده من قبل مصرف لبنان ووزارة المالية.

الهدف منه تعزيز ايرادات الخزينة العامة من الواردات الجمركية لتعزيز تمويل الزيادات في تعرفة النقل والمساعدات الاجتماعية للقطاع العام.

تباين حيال سعر الصرف الذي سيعتمد للدولار الجمركي الارقام تتراوح عند 12 – 18 و20 ألف.

يستبعد الرقم 12 ألف لأنه لا يؤمن الايرادات الكافية لتغطية النفقات اللازمة.

كلام لوزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام أنه من الأفضل أن يبدأ الدولار الجمركي عند 18 الاف ورفعه تدرييجاً.

هناك توقع بأن لا يفي الدولار الجمركي بالغرض وتحصيل المبالغ المرجوة لان الاستيراد سيتراجع وسيزداد التهريب.

والسؤال كيف يمكن أن يأخذ المواطن مستحقاته من البنوك على سعر دولار 8 الاف ليرة استنادا للتعميم 151 وهو يدفع تكاليف السلع على سعر أعلى وهل سترفع الدولة الرواتب والاجور بالتوازي مع رفع الدولار الجمركي وكيف سيعكس على دولار السوق؟

كيف سيؤثر الدولار الجمركي على الاصناف والسلع الغذائية وهل سيتأثر الأمن الغذائي.. ماذا يقول رئيس نقابة مستوردي الاغذية هاني البحصلي للمنار؟

المصدر: موقع المنار