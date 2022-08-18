بالفيديو | سرايا القدس تعلن استهداف جنود وآليات الإحتلال في نابلس

أعلنت سرايا القدس – كتيبة نابلس عن استهداف قوات الاحتلال في شارع عمان بصليات من الرصاص، وكذلك آليات وقوات الاحتلال في محيط قبر يوسف بصليات كثيفة من الرصاص. وأفادت القناة 12 العبرية بأن جيب عسكري للاحتلال تعرض لإطلاق نار قرب قبر يوسف في نابلس. وتدور اشتباكات بين جيش الاحتلال ومقاومين في منطقة قبر يوسف بـنابلس.

وقالت سرايا القدس – كتيبة نابلس في بيان “ســ11:00 بعون الله وقوته تمكن مجاهدونا من استهداف تجمع لقوات وآليات الاحتلال في شارع عمان بصليات مكثفة من الرصاص من عدة محاور وإصابتها بشكل مباشر”.

وأشارت مصادر محلية فلسطينية إلى ان مقاومين أطلقوا النار من عدة محاور صوب قوات الاحتلال بالمنطقة الشرقية في نابلس، خلال اقتحامها للمنطقة. وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة شاب بالرصاص الحي بالفخذ وآخر بقنبلة غاز بالرأس بالمواجهات الدائرة في نابلس وجار نقلهما إلى مستشفى رفيديا.

كما وأشارت مصادر محلية إلى أن مقاومين أطلقوا النار صوب حاجز الجلمة العسكري شمال جنين.

المصدر: مواقع