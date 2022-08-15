وزير المهجرين اللبناني في دمشق ويبحث مع وزير الادارة المحلية ملف النازحين السوريين

التقى وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عصام شرف الدين في دمشق، اليوم الاثنين، وزير الإدارة المحلية السوري حسين مخلوف، وجرى البحث في وضع النازحين السوريين، وسبل عودتهم إلى بلادهم.

الوزير السوري أكد خلال استقبلاله ضيفه اللبناني أهمية هذه الزيارة والمباحثات، مشيراً إلى الأهمية الكبيرة لهذا الملف لدى الحكومة السورية، شارحاً ما تقوم به حكومة بلاده من أجل إعادة جميع اللاجئين السوريين إلى الديار.

ورحب مخلوف بمقترحات الوزير اللبناني من أجل وضعها على طاولة البحث والنقاش لتسهيل أمور إعادة المهجرين.

وقال إن “الأبواب مفتوحة ومشرعة لعودة اللاجئين السوريين والدولة جاهزة لتقديم كل ما يحتاجونه بدءاً من النقل والطبابة والتعليم ومستعدة لتقديم مراكز إيواء لمن لم يتم إعمار بيوتهم بعد”.

وأضاف “فيما يتعلق بالخدمات فكل منطقة يحررها الجيش العربي السوري تعمل الجهات المعنية مباشرة على تأمين متطلبات العيش الكريم فيها من مدارس ومشافي ومستوصفات وشبكات مياه وكهرباء وخدمات بلدية، وهذا العمل أسفر عن عودة جزء كبير من اللاجئين”.

المصدر: موقع المنار