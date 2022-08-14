السيد صفي الدين : نواجه التحديات الداخلية والإقليمية وكل المحاولات التي تنال من المقاومة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 14 2022 - 13:42

السيد صفي الدين : نواجه التحديات الداخلية والإقليمية وكل المحاولات التي تنال من المقاومة

منذ 2 ساعة 14 August، 2022
السيد صفي الدين
لبنان

رأى رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله السيد هاشم صفي الدين أنّ”المقاومة نعمة وهي من أهم النّعم التي تعرفنا عليها وهي بالنسبة لنا تختصر هذا التاريخ والقيم والإنتماء والمعارف والتكاليف التي اجتمعت كلّها في أصعب الأوقات لتُنتج لنا تجربة أثبتت أنها الأقوى والتي لا تُقهر ولا تُهزم ليس فقط قوّة السلاح وقوة الايمان حضورا في المعركة والميدان والمواجهة والابتلاءات الصعبة هو الذي نصرنا”.

وخلال حفلٍ تأبيني أقيم في بلدة جبشيت قال السيد صفي الدين إن:” المقاومة في لبنان هي على طاولة الإستخبارات الأميركية بشكلٍ يوميّ وعلى طاولة الموساد الأسرائيلي بشكلٍ يوميّ وعلى طاولة الخطط العسكرية والأمنية الأميركية والغربية والإسرائيلية وبعص الدول العربية الخليجيّة بشكل دائم ولن يصِلوا إلى نتيجة مع هذه المقاومة لأنّها قائمة على مبنى عقائدي وفكري وديني وعلى العطاء الذي لا حدود له”.

وشدّد سماحته على اننا”نواجه التحديات الداخلية والإقليمية وكل المحاولات التي تنال من المقاومة والمجتمع اللبناني لإفقاره وإجباره كل هذا واجهناه وسنبقى بأمل كبير لأن المقاومة لا يأس في ثقافتها بل في كل ثقافاتها الأمل ومنتصرة في كل تجربة”.

المصدر: موقع المنار

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