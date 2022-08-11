بالفيديو.. الحكومة العراقية توافق على تمديد تزويد لبنان ​بالفيول​​ لمدة سنة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
August 11 2022 - 18:06

بالفيديو.. الحكومة العراقية توافق على تمديد تزويد لبنان ​بالفيول​​ لمدة سنة

منذ 42 mins 11 August، 2022
العراق - تقارير مصورة - عربي وإقليمي

أعلنت الحكومة العراقية، اليوم الخميس، موافقتها على تمديد بيع مادة زيت الوقود للبنان “استجابة للظروف الصعبة”.

وقال وزير الثقافة، والمتحدث باسم الحكومة، حسن ناظم، في مؤتمر صحفي، إن “مجلس الوزراء العراقي قرر تمديد اتفاق بيع مادة زيوت الوقود إلى لبنان”، مضيفا أن هذا القرار “يأتي استجابة للظروف الصعبة التي يمر بها اللبنانيون”.
وفي السياق، أعلن المكتب الاعلامي لرئيس الحكومة ​نجيب ميقاتي​، أن “الحكومة ​العراقية برئاسة السيد ​مصطفى الكاظمي​ وافقت في اجتماعها اليوم على الطلب الذي تقدم به ميقاتي لتمديد تزويد لبنان ​الفيول​ لزوم ​مؤسسة كهرباء لبنان​ لمدة سنة بالشروط نفسها التي كانت متبعة حتى الان”.

وقد شكر ميقاتي ​الحكومة العراقية​ وكاظمي شخصيا على اهتمامهم بلبنان ودعمه لتجاوز الظروف الصعبة التي يمر بها. وأكد ان “العلاقات بين لبنان والعراق ستبقى متينة كما كانت عليه تاريخيا، وسيستمر التعاون بين البلدين بروح الاخوة”.

وتمنى ميقاتي “للعراق الشقيق تجاوز الصعوبات السياسية التي يمر بها وأن تعود الاوضاع في هذا البلد الشقيق الى طبيعتها باسرع وقت”.

المصدر: موقع المنار

التعليقات

ذات صلة

شاركوا معنا في استطلاع برامج عاشوراء 2022
استطلاع برامج عاشوراء 2022

إغلاق مشاركة