السلمي للمنار: اذا لم يتم الافراج عن الاسرى والتعهد بعدم ملاحقة قيادات حركة الجهاد الاسلامي لا حديث عن تهدئة والكلمة للميدان – موقع قناة المنار – لبنان
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August 7 2022 - 19:56

السلمي للمنار: اذا لم يتم الافراج عن الاسرى والتعهد بعدم ملاحقة قيادات حركة الجهاد الاسلامي لا حديث عن تهدئة والكلمة للميدان

منذ 59 mins 7 August، 2022
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