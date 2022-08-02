سرايا القدس – كتيبة جنين: الاحتلال سيدفع ثمن حماقاته وجريمة الأمس لن تمر مرور الكرام – موقع قناة المنار – لبنان
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August 2 2022 - 12:06

سرايا القدس – كتيبة جنين: الاحتلال سيدفع ثمن حماقاته وجريمة الأمس لن تمر مرور الكرام

منذ 2 ساعة 2 August، 2022
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