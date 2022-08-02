سرايا القدس – كتيبة جنين: الاحتلال سيدفع ثمن حماقاته وجريمة الأمس لن تمر مرور الكرام – موقع قناة المنار – لبنان
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August 2 2022 - 12:06
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جيش العدو يرفع حالة التأهب عند حدود غزة خشية رد المقاومة على اعتقال القيادي في الجهاد الإسلامي بسام السعدي في جنين
إعلام العدو: نشر صور القيادي بسام السعدي جاء بهدف التأكيد أنه لم يصب بجراح خطيرة أثناء اعتقاله ولتهدئة الأمور مع غزة
إعلام العدو: الاستنفار وإغلاق الشوارع في غلاف غزة سيستمر خلال الأيام المقبلة بسبب الخشية من إطلاق صواريخ موجهة من غزة
سرايا القدس ـ كتيبة جنين: نزف أحد أبطال الإرباك الليلي الشهيد ضرار الكفريني الذي ارتقى وهو يتصدى لقوات الاحتلال
سرايا القدس ـ كتيبة جنين: مجاهدينا تصدوا ببسالة لقوات العدو والاحتلال يعي أن مقاتلينا سيبقون له بالمرصاد
الجهاد الإسلامي: لن تنطفئ جذوة المواجهة باعتقال القيادي الكبير بسام السعدي وسيبقى مخيم جنين كابوساً يلاحق جنود الاحتلال
الجهاد الإسلامي: نهيب بأبناء شعبنا وقوى المقاومة رص الصفوف والعمل بكل قوة على تعزيز روح الاتتفاضة المشتعلة
الهلال الأحمر الفلسطيني: 5 إصابات إحداها خطيرة خلال مواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات العدو بلدة طوباس بالضفة المحتلة
الرئيس نبيه بري: لمسنا جدية بالمفاوضات هذه المرة وأبلغنا الأميركيين إصرارنا على ترسيم الحدود البحرية كممر إلزامي للحلول
الرئيس الأميركي يعلن مقتل زعيم القاعدة أيمن الظواهري في غارة استهدفته في العاصمة الأفغانية كابول نهاية الأسبوع الماضي
القوات التايوانية تجهز 8 مقاتلات لمرافقة طائرة رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي في المجال الجوي للبلاد
الخارجية الصينية: نتابع عن كثب زيارة بيلوسي وإذا واصلت واشنطن تحركها في المسار الخاطئ فسنتخذ ما يلزم للحفاظ على سيادتنا
سرايا القدس – كتيبة جنين: الاحتلال سيدفع ثمن حماقاته وجريمة الأمس لن تمر مرور الكرام
منذ 2 ساعة
2 August، 2022
سرايا القدس
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