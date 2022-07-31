وصول الوسيط الأميركي بشأن ترسيم الحدود البحرية الجنوبية آموس هوكشتاين بيروت آتياً من اثينا والتقى وزير الطاقة وليد فياض – موقع قناة المنار – لبنان
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July 31 2022 - 14:56

وصول الوسيط الأميركي بشأن ترسيم الحدود البحرية الجنوبية آموس هوكشتاين بيروت آتياً من اثينا والتقى وزير الطاقة وليد فياض

منذ 17 mins 31 July، 2022
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