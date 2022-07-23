الرئيس الإيراني لنظيره الفرنسي: عقوبات واشنطن تضر بالاقتصاد العالمي ولا سيما القارة الأوروبية

أكد الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي، اليوم السبت، أن العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة، تضر بالاقتصاد العالمي ولا سيما القارة الأوروبية.

وقال السيد رئيسي خلال اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إن “عقوبات واشنطن تضر بالاقتصاد العالمي وخاصة القارة الأوروبية”. وأشار الرئيس الإيراني إلى أن قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأخير ضد إيران سبب أزمة ثقة خلال المفاوضات النووية وشكل ضغطا على طهران.

واعتبر الرئيس الإيراني أن التوصل إلى اتفاق نووي يعتمد على الحل الكامل لمسألة الضمانات، بما في ذلك استمرار التزام الأطراف بالاتفاق، وضمان المصالح الاقتصادية لإيران.

ومن جهته، أكد ماكرون استمرار دور بلاده في المفاوضات النووية من أجل الوصول إلى اتفاق.

ومن جهة أخرى، أكد ماكرون، أن باريس تدعم موقف إيران في معارضة تنفيذ بعض الدول عمليات عسكرية داخل سوريا. ووفقا لبيان صادر عن الرئاسة الإيرانية، قال ماكرون للسيد رئيسي “إن فرنسا تدعم موقف إيران في معارضة العمليات العسكرية لبعض الدول داخل سوريا”.

المصدر: سبوتنيك